〔港报社评〕规章制度胜自律,防再现贪腐特首--明报4月13日

曾荫权接受富豪款待事件曝光后,外界一直批评"防止贿赂条例"出现漏洞,令特首"无王管".由终院前首席法官李国能主持的检讨委员会即将提交报告,建议修订法例令整条"防止贿赂条例"都适用于特首,这修订应能有效堵塞法例漏洞,总算是亡羊补牢.事实上相关建议早有人提出,但现届港府诸多推搪,如今正好反映当初反对修订者的理据荒谬.特首曾荫权接受富豪款待事件令香港廉洁形象蒙污,温家宝总理也提示候任特首梁振英要清正廉洁,下届特区港府必须以身作则,清除曾荫权留下的污点.

建议非新鲜事,规管特首"非不能实不为".李国能法官主持的委员会即将提出3项建议,包括修例,让整条防贿条例都适用于特首;设立由终院首席法官及立法会主席等人组成的独立委员会审批特首收受利益申请;并订立清晰准则,规定特首收取价值超过限额时须寻求独立委员会许可.李国能法官领导的委员会花了约一个月时间,就能提出如此具体清晰的方案,总算亡羊补牢,让香港避免沦为贪腐之都.

为此,新一届特区港府任重道远,梁振英个人表明愿意接受与其他公务人员看齐的规范,固然重要;更重要的是,新一届港府应在各个范筹都引进清廉新作风.日前,梁振英赴京与太太乘坐商务客位,虽然涉及公帑不多,但就是良好示范,若能以此为准则,推而广之,遍及其他官员及相关开销,并建立规章制度,把清廉作风制度化,就可把曾荫权过去数年遗留下来的破坏减至最低,重建港人对廉洁港府的信心.(A06)