〔港报社评〕银行信贷激增,中央稍松银根--经济日报4月13日

中国3月新增贷款逾10,000亿元人民币,超市场预期,反映中央货币政策态度转松,加上地方为保经济,频发滑坡警告,倒逼中央宏调松手,故相信中央将更积极微调预调,本月将减存款准备金率,第二季新增信贷有较快增长.免经济减速过快,地方倒逼中央.中国上月新增贷款10,100亿元人民币,是14个月来首次再破万亿,远超市场预期,上证指数昨偷步升近2%.惟3月短期贷款激增,中长期增速却反降,令外界忧虑是否信贷需求不足,内需进一步走弱.

事实应非如此,更大可能是因银行取态.一方面是中央续力控楼市,银行仍不能对房地产商与非首置信贷放行;另一方面是中央终肯松信贷,银行抢出手,难免倾向可较快批出的短期信贷包括票据融资,导致贷款短期化.3月新增贷款激增真正关键信息,是中央继去年12月底起减存款准备金率后,再进一步稍松的举措.虽然3月贷款急增令首季新增贷款总额稍逾2.4万亿元,仅符中央今年新增信贷8万亿、首季可贷出三成的节奏,只算补追回首2个月信贷落后,惟中央容许单月信贷急飙,与过去一年极为审慎做法,明显有变.中央去年底虽已出台微调预调政策,惟预调迟行、微调欠力,令内地经济较预期差,中国"三头马车"即出口、消费与投资,今年首两月均动力渐减,如固定资产投资同比增长21.5%%,较去年全年回落逾2个百分点.

可以预期,中央要加力保暖经济,减税、减费等财政政策会加快出台,惟这些措施药效较慢,中央要见效快,惟有先借力货币政策,故中央本月很可能再下调存款准备金率半厘,5月、6月则再让银行加力放贷,先稳住弱势经济.值得留意的是,中央银根态度虽进一步稍松,但力度不会太大,以免刺激通胀预期与楼价反弹;出招速度亦不会太快,此则属温家宝施政特色.松银根逐步加力,因有后顾之忧.中国昨公布3月新增贷款数据,是关键讯号,中央虽仍强调行稳健货币政策,但实际上已偏向稳中稍松,以保经济回落速度不会过快,尤其在外围环境不稳下,仍可达软着陆.(A12)