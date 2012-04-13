〔港报财经评论〕欧债进入新阶段--信报4月13日

欧债进入新阶段/ 习广思

港股连跌三日后,昨天跟随外围反弹,但力度疲弱.恒指开始微升39点后,部分技术超卖股份率先有反弹,午后借深圳金创新方案消息炒作内银股,恒指午后升幅扩大,收报20,327点,上升186点,成交额527亿港元,沽空比率8.53%.恒指弱势无改,国企指数二度测试150线后,出现一日较强反弹,反映该水平有不错支持力度,及至恒指调整至150天线水平的可能性不能抹煞.多只民企股反弹,技术性因素居多,较值得留意的是,重农行(3618.HK)回升5.09%.这只被视为内银走势指标的小型内银股,3月份调整杀伤力不轻,最终跌至150天线才稍见支持,但目前仍算企稳.至于高息股中银香港(2388.HK)业绩未见炒作,倒是昨日借消息突破个多月来横行顶部.虽然官方在收市后否认该方案,但股市的虚虚实实,内银股走势反映该板块连日调整后有喘定迹象,内银股短线可以留意.不过,中国减速及近期通胀数据,下调存款准备金的可能性减低,内银股与所有板块一样,今年很大机会是上上落落.

由去年10月反弹以来,港股板块轮流炒的局面一直持续,甚至乎同一个板块内,大中细型股份轮流炒作的局面也出现过.要捕捉板块轮流转动情况并不容易,更多时候是炒到它时,投资者才后知后觉.在这种市况下,研究部编制的"轮动图"其实很有参考作用,尤其是大市开始有转折表现时.近期原材料、地产建筑及工业板块正由落后逐步改善,内房股及水泥股主导"地产建筑"板块.钢铁股近期有超卖回升迹象.工业板块较混杂,但包括机械设备、纸业股均有喘定回升迹象.濠赌股前日趁好消息出货,昨天已急不及待有炒作,银娱(0027.HK)上升4.86%.内房股获大行唱好,兼有3月份销售数据出台,但显而易见的是,主要上升的内房股,以大型及资金流较理想的发展商升势明显,例如恒大(3333.HK)、华润置地(1109.HK)、龙湖(0960.HK).

欧洲救市蜜月期结束后,是否再刮狂风暴雨,去年的债务危机重新涌现?暴雨或未必,但肯定会有一轮阴晴不定的时间.上周提及,经过两轮LTRO后,市场资产价格表现反映的是恶梦过去,本月是市场及央行观察LTRO成效数据的时候.其次,意大利、西班牙都是大到不能不救的欧猪,欧央行行出第一步,有形之手不会让债息疯狂飙升.意大利成功卖债,债息有稳定下来迹象,但葡萄牙并非欧央行入市救亡对象,垃圾级的葡国国债跌势未止,10年期债息12.504厘,孳息曲线逆转,意味经济身陷衰退深渊.(B01)

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加息压力增澳元涨/ 苏子

昨天亚洲市澳元兑美元显着造好,并且更曾突破1.04关口,一度高见1.0403水平才遇阻力回软.而导致澳元兑美元造好的原因,则与昨天澳洲公布远较市场预期为佳的3月份就业数据有关.澳洲3月份的新增就业人数为44,000人,远高于市场预期的新增6,000人.此外,澳洲墨尔本研究院公布的一份研究报告显示,澳洲市民预期澳洲未来的通胀预期为3.3%,远高于澳洲央行所设定的2%-3%的适宜目标区,报告结果令市场担心澳洲的通胀情况可能会恶化,并意味央行在未来数个月宣布减息的可能性大幅下降之余,更有机会宣布加息,故报告已几可肯定会对澳元汇价构成一定的支持力,短期内再大跌的机会已微乎其微了.澳元兑美元在失守上月22日所造的1.0333低位后,可以下试至"一算"心理关口,殊不知汇价在上月29日首度跌破上述的低位支持后,表现却较预期中的稳定,未见出现猛烈的沽压,低位仅见1.03便已回稳过来.

随后澳元兑美元虽然在上周二再度下破上述的低位支持,但再次破位后的跌幅却并不显着,当汇价跌至1.0238水平便已获得甚为明显的承接力,一直未能出现明显的单边跌市.本周三澳元兑美元虽然曾再度跌破上周的1.0238低位,但破位后仅低见1.0221便迅即止跌回升,最后更升回10天SMA阻力附近收市,并且在日线图上呈现利好后市的锤头形态.到昨天亚洲市澳元兑美元在技术走势转好的情况下,成功借助利好的3月份就业数据明显上升,高位更曾略破20天SMA的1.0395阻力及1.04阻力关口.如昨晚澳元兑美元可以继续造好并显着在20天SMA阻力以上收市,则日线图便会呈现大阳烛的利好形态,这有利汇价今日企稳在100天SMA阻力以上波动,从而令汇价成功摆脱于2月29日自1.0856高位开始的一浪低于一浪的恶劣走势.

如稍后澳元兑美元反弹由1.0856高位跌至1.0221低位的61.8%及76.4%,目标分别为1.0613及1.0706.留意上述的61.8%反弹目标与20天保历加通道的顶部阻力相若,若稍后汇价能以单边市形式一举突破此61.8%反弹目标及20天保历加通道顶部阻力,料随后应有动力进一步突破76.4%反弹目标,从而挑战今年的1.0856高位.稍后澳元兑美元若如预期般成功破关而上,汇价上升的原因除与澳洲就业情况转佳,加上通胀预期继续上升,令央行有加息压力外,相信更与美元整体走势重拾弱势,令商品价格受到追捧有更大关系.美汇指数在上周四虽然微破80心理关口收市,但随后却乏力继续企稳此关口之上波动及收市,出现假突破的迹象.如未来1-2个交易天美汇指数乏力再升并且返回50天SMA支持以下波动及收市,小心美元将出现新一轮下跌浪,并令澳元兑美元继续上升.(B08)