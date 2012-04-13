〔港报财经评论〕A股小反弹,大升非时候--经济日报4月13日

A股小反弹,大升非时候/ 林瑞芬

外围跌势略喘定,港股昨乘势反弹,恒指升186点,收报20,327点.国指升160点,收报10,664点,大市成交额527.76亿港元.恒指暂且于20,000点回稳,但论要脱反覆整固势,要破即市反弹阻力20,500点及50天线阻力21,000点才行.民企受质疑,昨日中箭的有经销白酒的银基(0886.HK),股价一度大跌逾10%.投资者愁困于已划定的圈内,怕被民企无情浪伤,惟有避难红筹、国企股及蓝筹等.在相关股份之中,又要因应行业周期性是否处低谷而避,又要因应可能所遇政策风险而避等,投资者可以较为安心地选择的确实不多.国企及红筹股之中,亦有通病是存防守有余,进攻不足,且见中移动(0941.HK)不会跌多,但又不见得会大升.内银股亦是,有汇金等国家队支持增持,但市场敏感触觉又担心暴利会惹来麻烦,盈利高增长势封顶.对待这些国策股,只有趁无端急被抛售低吸,有所急升反要减磅等下次机遇.反来覆去,跟红顶白,确然腾讯(0700.HK)较大市强,昨仍在近期相对高位222.6港元收市,蓄势挑战230港元,靠facebook将上市定价了.

而首季曾建议收集的中银香港(2388.HK)股价一路强势,昨借深圳拟推金融创新政策来开路与港合作,股价抽升破高位阻力位22港元,收报22.45港元,升3.5%.虽有深圳政府官员向路透社否认将推重大金融创新措施,但中银香港业绩稳中有升,始终看高一线,反覆有望挑战24港元.深圳被传拟急推金融创新措施,相信非无因,据深圳统计局发布前两个月主要经济资料,其中主要指标如规模工业增加值、销售产值及进出口总额等在2009年复苏后首现负增长,显示了深圳近年虽积极推行产业升级,如推动IT业,但加工外贸为特征的主体结构在危机面前仍缺乏抵抗力,还是要搞金融业.

对中资股,更为刺激兴奋剂,恐怕是经济面于3月终有少少的改善势头.前日出了中国内地汽车业数据,昨日出了货币数据,为何A股近周可以有能力逆美股而升.中国内地经济支柱之一的汽车业传来好消息,据中国汽车工业协会统计分析,2012年3月,汽车产销表现较好,为历年3月份产销最高水准,其中商用车环比增速快于乘用车.1-3月,汽车产销同比下降1.83%和3.40%,与1-2月相比,降幅进一步收窄.单计2012年3月,乘用车共销售乘用车140万辆,环比增长15.40%,同比增长4.54%.商用车销售43.86万辆,环比增长23.92%,同比下降8.80%.预计,中国内地汽车业逐季改善,记得去年3月日本大地震后断零件供应链而令汽车业低沉,在去年第二季基数相对低下,今年第二季销售应比去年第二季度为佳.(012)

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贷款达标外储增,减存准率机会降/ 余少文

中国内地股市显着造好,国企指数因此结束三连跌走势,惟仍未摆脱上落市格局.至于中国内地3月新增贷款出乎意料地超过1万亿元人民币,令首季新增贷款达标,加上外汇占款可能回升,令4月下调存款准备金率的机会下降.国企指数在A股走高之下,昨日升160点或1.5%,收10,664点,结束连跌三日走势,成交额增加至126亿港元,略高于过去10个交易日的平均成交额124亿港元,超过70%主板H股随大市回升.加上国指期指在现贷收市后被挟高至高水56点,收报10,721点,中资股今日有望继续回升.至于红筹指数升36点或0.9%收3,982点,成交额42亿港元.其实,市场已预期中国内地首季GDP会下滑,只要不差于预期,不会对大市带来负面影响,故市场焦点除了放在下半月的上市公司季度业绩身上外,也关注中国内地新增贷款变化.人民银行昨日在港股收市后公布首季金融数据,数字都高于预期,尤其3月新增贷款高达1.01万亿元人民币,出乎市场意料,因为远高于市场预期的8,000亿元人民币,是14个月以来最高,也是过去三年的最高的3月新增贷款.

中国内地今年新增贷款料在8-8.5万亿元人民币,而按去年新增贷款的季度投放节奏是3:3:3:2,即今年首季新增贷款应是2.4-.55万亿元人民币.只是首两个月新增贷款不足1.45万亿元人民币,市场已打定输数,料新增贷款首季不达标,但最后却超预期达2.46万亿元人民币,反映人行今年新增贷款目标是逾8万亿元人民币.新增贷款超预期,相信是3月新增存款高达2.95万亿元人民币,是近年最高的单月新增存款,令银行有更多资金投放于信贷.惟今次存款并非如去年12月般由中国增加财政存款所致,而是住户存款增加,由于农历年因素的存款应在2月数据中反映,故估计3月存款上升是银行将理财的表外资金转为表内,才推高存款额,故4月未必会再出现存款急增现象.新增贷款中,短期贷款高于长期贷款,住户贷款中,短期占52%,非金融企业及其他部门的短期贷款也占54%,似乎显示企业长期投资意慾低,是对前景不乐观所致.再加上货币供应虽回升,但M1只微升0.1%至4.4%,M2则升0.4%至13.4%,后者仍低于人行目标14%左右,难免令人担心第二季经济增长会继续放缓.

至于日前预期中国货币政策暂难松绑,人行昨日虽没有公布外汇占款和人行外汇变化数据,但首季外汇储备达33,050亿美元,较去年底增加1,239亿美元,在印象中是新高,也摆脱去年第四季下跌,估计3月外汇占款是继续上升.而人行行长周小川已明言存准率的调整是应对流动性,故外汇占款回升,4月下调存准率的机会也会下降,故4月可刺激大市的消息或只有首季业绩的披露.(010)