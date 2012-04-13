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货币新闻 | 2012年 4月 13日 星期五 09:43 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘升1.54%,有望录得周涨幅

路透香港4月13日电---香港股市周五开盘上扬,并有望录得周升幅,此前数据显示中国银行业3月新增信贷超过1万亿(兆)元人民币(1,586亿美元),其中小企业贷款是关键推动因素.

中国将于0200 GMT左右公布首季国内生产总值(GDP)数据,交易员预计,GDP同比增幅也将超过市场预期的8.3%,或进一步提振香港上市的内地股票.

指标恒生指数.HSI开盘上涨1.54%,报20,640.50点.恒生国企指数.HSCE开高1.9%.(完)

--编译 肖群英;审校 隋芬

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