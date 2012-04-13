〔香港股市〕恒生指数开盘升1.54%,有望录得周涨幅

路透香港4月13日电---香港股市周五开盘上扬,并有望录得周升幅,此前数据显示中国银行业3月新增信贷超过1万亿(兆)元人民币(1,586亿美元),其中小企业贷款是关键推动因素.

中国将于0200 GMT左右公布首季国内生产总值(GDP)数据,交易员预计,GDP同比增幅也将超过市场预期的8.3%,或进一步提振香港上市的内地股票.