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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 09:28 BJT

《香港重要政经日程》--4月13日-4月19日

=====================今日香港主要政经消息==========================

4月13日(五)

-- 3月份外汇基金境外资产数据.

-- 创兴集团控股(1322.HK)首日挂牌交易.

-- 福田实业(0420.HK)公布中期业绩.

=====================近日香港主要政经消息==========================

4月16日(一)

-- 南车时代电气(3898.HK)公布一季度业绩.

--10:00 汇星印刷(1127.HK)股东周年大会.

--10:00 铁货(1029.HK)股东周年大会.

--10:00 华地国际控股(1700.HK)股东周年大会.

--11:00 先传媒(0550.HK)股东周年大会.

--11:15 中国中铁(0390.HK)(601390.SS)年度业绩记者会.

--11:00 置富产业信托(0778.HK)股东周年大会.

--15:00 摩根资产管理公布最新投资信心指数以及市场展望.

4月17日(二)

-- 中国海外发展(0688.HK)一季度业绩.

-- 中国建筑国际(3311.HK)一季度业绩.

-- 睿富房地产基金(0625.HK)董事会议,决议最终分派.

--10:00 京能清洁能源(0579.HK)于北京举行股东临时大会.

--16:00 中国电子(0085.HK)股东周年大会.

*4月18日(三)

-- 协同通信(1613.HK)首日挂牌交易.

-- 马鞍山钢铁股份(0323.HK)一季度业绩.

-- 万全科技药业(8225.HK)公布年度业绩.

--10:00 恒隆地产(0101.HK)股东周年大会.

--11:00 恒隆集团(0010.HK)股东周年大会.

--14:30 中国投资开发(0204.HK)股东特别大会.

--15:00 中国光大国际(0257.HK)股东周年大会.

*4月19日(四)

-- 安徽海螺水泥(0914.HK)一季度业绩.

-- 钧濠集团(0115.HK)年度业绩公布.

-- 经纬纺织机械0350.HK一季度业绩.

--10:00 华南投资(0159.HK)股东特别大会.

--10:30 太平洋航运(2343.HK)股东周年大会.

--11:00 利兴发展(0068.HK)股东周年常会.

--14:15 罗兵咸永道(PwC)记者会.

--14:30 国泰君安国际(1788.HK)股东周年大会.

--16:30 香港1-3月失业率.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

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