〔中港个股〕华能国际称首季度境内发电量微增0.97%,多个地区出现下滑

路透香港4月13日电---中国最大发电商--华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)称,今年首季度发电量同比增长0.97%,其中多个地区包括辽宁、山东、重庆、浙江、云南的发电量出现下滑.

该公司周四晚的公告称,2012年1-3月的发电量为761.66亿千瓦时,同期的售电量升0.96%至718.18亿千瓦时.

公告并称,华能国际发电量增幅较全国平均增长率低,主要是西北等地区发电量的高速增长拉高了全国增长率水平,而公司装机多分布于一季度发电增速较为平缓的东南沿海及粤东地区.公司一季度装机容量增长率低于全国2.9个百分点,影响电量同比增长率2.76个百分点.

此外,公司在云南两厂因当地煤矿安全事故影响,电煤供应紧张,亦影响了部分发电量.

华能国际副董事长兼董事总经理刘国跃此前称,2012年公司目标发电量按年增长8%至3,400亿千瓦时,与全国社会用电量增幅一致.[ID:nSH0110592]

此前其主要竞争对手华电国际(1071.HK)(600027.SS)公布,其首季度发电量按年增长6.06%,至404.9亿千瓦时,主要受新投产机组的电量贡献带动.[ID:nSH0101521]

华能国际H股周五早盘初段涨1.86%,报4.39港元;其A股则跌0.57%,报5.2元人民币.(完)

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