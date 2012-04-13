《离岸人民币综述》跨境资金流动趋平衡,资本账户加快开放

记者 陈敏

路透香港4月13日电---中国政府正利用跨境资金流动趋于平衡的时间窗口,加快资本账户开放步伐.

人民币升值预期强烈和人民币资产炙手可热,一度令政策制定者担心过快放开资金回流渠道会引发大量热钱流入.而目前正呈现的资金双向流动缓解了这份担忧,也使他们更有信心加快资本账户开放的步伐.

中国证监会上周发布通知称,决定增加500亿元人民币RQFII(合格境外机构投资者)投资额度,允许试点机构用于发行人民币A股ETF产品,投资于A股指数成份股并在香港交易所上市.

这距离首批RQFII额度确定仅仅四个月时间,并且在可投资品种上,已经由首批的主要以债券为主转移到股票市场.

"我们预期中国将加快额度的配置,扩大可进入国内资本市场的投资者,放宽他们可投资资产的限制,进一步扩大现有计划的规模,并推出更多计划."东方汇理银行高级策略师Dariusz Kowalczyk称.

随着更多资金可以通过拓宽的渠道回流境内,中国政府也正加大力度推动中国企业和个人对外直接投资,鼓励资金走出去.

中国国务院常务会议决定,设立温州市金融综合改革试验区;同时,将研究温州地区开展个人境外直接投资试点,以引导中国民间融资规范发展,提升金融服务实体经济的能力.

"这表明政策制定者只是致力于加快资本账户自由化的步伐,而不是要促进某一方向的某种资金流动."汇丰银行在最新发布的报告中称.

中国将人民币推向世界的努力也正得到越来越多国家的肯定.3月,中国和澳大利亚签署货币互换协议,总额为2,000亿元人民币,为所有互换协议中第三大金额.

今年一季度,中国央行和其他国家/地区央行共签署4,350亿元人民币货币互换协议.目前,中国的货币互换协议达到17个,总值16,512亿元.

中国计划在2020年之前完全开放资本账户,现在看来,这个目标很有可能提前实现.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 13,904.8 48

2. 渣打 7,423.5 22

3. 中国银行 6,050.0 4

4. 巴克莱资本 3,183.0 5

5. 苏格兰皇家银行 2,258.0 5

**本周市场动态**

--香港金管局发布通知,厘清并简化跨境贸易人民币结算程序,指符合要求的公司可以通过尽职审查等程序,通过人民币清算行在上海外汇市场平仓,而无需提供第三方文件.

--香港财资市场公会(TMA)称,通过其网站提供离岸人民币(CNH)隔夜拆借利率的银行由4月起由三间发钞行增加八间银行,包括工银亚洲、摩根大通(JPM.N)、三菱东京日联银行(8306.T)、交银香港和东亚银行(0023.HK).

--中国国家外汇管理局称,将稳妥有序推进人民币资本项目可兑换,逐步扩大国内金融市场对外开放,扩大人民币在跨境贸易投资中的使用,逐步拓宽资本流出渠道,放宽境内居民境外投资限制.

--中国人民银行称,将组织开发独立的人民币跨境支付系统(CIPS),用于人民币跨境贸易和投资的清算、境内金融市场的跨境货币资金清算、人民币与其他币种的同步收付业务等,预计1-2年时间建成.

--中国国务院常务会议决定,设立温州市金融综合改革试验区;同时,将研究温州地区开展个人境外直接投资试点,以引导中国民间融资规范发展,提升金融服务实体经济的能力.(完)

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