〔中港个股〕中煤能源称首季商品煤产量按年增长11%,销量仅升6%

路透香港4月13日电---中国第二大煤炭生产商--中国中煤能源股份有限公司(1898.HK)(601898.SS)称,今年首季度的商品煤产量按年增长11%,惟销量仅升6%,因外购和进口煤数量减少.

该公司周四晚的公告称,2012年1-3月的商品煤产量为2,876万吨,煤炭销量为3,470万吨.

中煤能源此前称,其持股62.43%的上海大屯能源(600508.SS)所属孔庄煤矿发生一起透水事故,四名工人遇难.大屯能源所属煤矿已进行短期停产整顿.大屯能源去年原煤产量906万吨,其中孔庄煤矿原煤产量151万吨.[ID:nSH0101671]

据公司的年报显示,公司力争2012年原煤产量增长5%以上,2011年原煤产量为12,916万吨.

中煤能源H股周五早盘初段涨1.64%,报8.69港元;其A股则跌0.33%,报9.16元人民币.(完)

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