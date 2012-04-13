〔香港个股〕申洲国际以先旧后新方式配股筹高至12.4亿港元--销售文件

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港4月13日电---据路透周五获得的销售文件显示,今早停牌的申洲国际(2313.HK)以先旧后新方式,在市场配售高至12.4亿港元的股份.
销售文件显示,申洲国际初步拟配售8,500万股股份,相当于扩大后股本6.4%;并可根据市场情况额外多配售3,000万股股份.
配售价为每股13.75-14.60港元,较周四收盘价15.18港元,折让3.8-9.4%.瑞信负责是次配售安排.
该股今早暂停买卖,暂未交代原因.
申洲国际主要以代工(OEM)方式为客户制造针织服装产品,主要客户包括括UNIQLO、ADIDAS、NIKE及PUMA等国际品牌.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。