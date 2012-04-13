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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 10:59 BJT

〔香港个股〕申洲国际以先旧后新方式配股筹高至12.4亿港元--销售文件

路透香港4月13日电---据路透周五获得的销售文件显示,今早停牌的申洲国际(2313.HK)以先旧后新方式,在市场配售高至12.4亿港元的股份.

销售文件显示,申洲国际初步拟配售8,500万股股份,相当于扩大后股本6.4%;并可根据市场情况额外多配售3,000万股股份.

配售价为每股13.75-14.60港元,较周四收盘价15.18港元,折让3.8-9.4%.瑞信负责是次配售安排.

该股今早暂停买卖,暂未交代原因.

申洲国际主要以代工(OEM)方式为客户制造针织服装产品,主要客户包括括UNIQLO、ADIDAS、NIKE及PUMA等国际品牌.(完)

浏览申洲国际其他新闻,请点选[2313.HK-CMN]

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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