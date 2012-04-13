〔香港个股〕蒙牛乳业管理层"国进民退",分析师短期观望长期正面看待

路透香港4月13日电---继去年中粮集团董事长宁高宁接任董事会主席后,蒙牛乳业(2319.HK)总裁再由中粮集团的孙伊萍接任.分析师周五表示,这意味着由企业家牛根生创始的蒙牛乳业已由中粮集团接手,在"国企"背景支撑下,市场预期对于产品质量及管理将有正面效应.

不过,分析师也表示,新接任的总裁缺乏乳业背景,且管理层更迭后难免会有磨合期,短期内市场持观望态度.

"蒙牛燃眉之急,就是要扭转在消费者心中的形象.中粮集团进入对于蒙牛质量以及管理,我们认为长期是利好的,短期上观望."一位于上海的行业分析师说.

他表示,"蒙牛(管理层)国进民退,其一是可以减少管理层的内耗,其二在国家政策支持以及中粮的国有企业背景,自然会抓紧质量以及品牌形象."该名分析师因公司公关政策而无法具名.

投行高盛也在报告中指出,中粮集团深入对蒙牛的管理,长期为正面.然而,正当另一竞争对手伊利股份(600887.SS)抢占市场之际,蒙牛仍在试图摆脱去年底问题奶的影响.此时的管理层更换,预料会对2012/13年销售带来不确定因素.

港股中午收盘时,蒙牛小升0.43%至23.30港元,过去一个月升11.79%;大盘恒生指数.HSI升1.61%;伊利实业在上海股市亦涨0.43%.

中粮集团董事长宁高宁上月底曾表示,不满意蒙牛的表现,期许公司在质量管控更加注意.

2008年爆发的"三聚氰胺"事件重创中国乳业,次年中粮集团连合私募基金厚朴投资入股蒙牛,成为其第一大股东.宁高宁则在去年6月接任牛根生成为董事会主席,中粮随后增持蒙牛股份[ID:nSH0068323].

去年底国家质检总局验出蒙牛一批产品含致癌物质黄曲霉素(M1)超标,该事件导致蒙牛股价重挫,销售迄今尚未全数摆脱此事件影响.在此之前,蒙牛亦有2009年的特仑苏事件,以及2011年小学生饮用蒙牛纯牛奶集体中毒事件.

蒙牛首席财务官吴景水上月表示,将自今年起,未来三至五年投资30至35亿元人民币,自建牧场,以管控奶源品质以及价格.[ID:nSH0100103](完)

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