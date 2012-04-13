〔投行观点〕瑞信调升中海油投资评级至"优于大市",目标价升至18.3港元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港4月13日电---投行瑞信的报告称,将中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)的投资评级由"中性"调至"优于大市",目标价升4%至18.3港元.
报告称,该行预期今年布兰特原油均价为每桶125美元,2013及14年分别调至132.5美元及135美元.在此预期下,中国炼油企业仍面对亏损,但专注于上游业务的中海油则可受惠,因此该行将中海油2012-14年盈利预测上调13-20%.
报告并称,相信今年内南海深水勘探的展开以及渤海湾蓬莱19-3油田恢复生产,对中海油股价有正面作用.
中海油周五收涨2.73%,报15.82港元;优于大市恒生指数.HSI1.84%升幅.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。