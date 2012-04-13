〔投行观点〕瑞信调升中海油投资评级至"优于大市",目标价升至18.3港元

路透香港4月13日电---投行瑞信的报告称,将中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)的投资评级由"中性"调至"优于大市",目标价升4%至18.3港元.

报告称,该行预期今年布兰特原油均价为每桶125美元,2013及14年分别调至132.5美元及135美元.在此预期下,中国炼油企业仍面对亏损,但专注于上游业务的中海油则可受惠,因此该行将中海油2012-14年盈利预测上调13-20%.