〔中港个股〕中煤能源称大屯能源四座煤矿,其中三座已恢复生产

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港4月13日电---中国第二大煤炭生产商--中国中煤能源股份有限公司(1898.HK)(601898.SS)周五称,其持股62.43%的子公司上海大屯能源(600508.SS)所属四座煤矿,其中三座已恢复生产.
该公司的公告称,此前大屯能源所属煤矿停产,因其中一座孔庄煤矿发生透水事故.停产后,上海能源对姚桥煤矿、徐庄煤矿和龙东煤矿进行了全面安全检查,经逐级验收达到了复产要求,并于周四晚恢复生产.
周二发生的孔庄煤矿透水事故中有七名工人被困,三人获救,四人遇难.
大屯能源去年原煤产量906万吨,其中孔庄煤矿原煤产量151万吨.而中煤能源去年的原煤产量为12,916万吨.
中煤能源H股周五收涨1.99%,报8.72港元;其A股则跌0.11%,报9.18元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。