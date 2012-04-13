〔中港个股〕中煤能源称大屯能源四座煤矿,其中三座已恢复生产

路透香港4月13日电---中国第二大煤炭生产商--中国中煤能源股份有限公司(1898.HK)(601898.SS)周五称,其持股62.43%的子公司上海大屯能源(600508.SS)所属四座煤矿,其中三座已恢复生产.

该公司的公告称,此前大屯能源所属煤矿停产,因其中一座孔庄煤矿发生透水事故.停产后,上海能源对姚桥煤矿、徐庄煤矿和龙东煤矿进行了全面安全检查,经逐级验收达到了复产要求,并于周四晚恢复生产.

周二发生的孔庄煤矿透水事故中有七名工人被困,三人获救,四人遇难.

大屯能源去年原煤产量906万吨,其中孔庄煤矿原煤产量151万吨.而中煤能源去年的原煤产量为12,916万吨.

中煤能源H股周五收涨1.99%,报8.72港元;其A股则跌0.11%,报9.18元人民币.(完)

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