〔香港个股〕永泰地产称正与附属南联地产协商,或向后者提出收购要约

路透香港4月13日电---香港房地产投资公司--永泰地产(0369.HK)及附属南联地产(1036.HK)周五午盘中途停牌,停牌前股价大涨近一成.永泰地产表示,正与南联地产进行协商,有可能涉及向后者提出收购要约.

永泰地产与南联地产于香港时间14:59双双停牌,停牌前股价分别大涨10.14%和9.24%.

永泰地产的声明称,与南联地产的协商,可能涉及与后者的交易和企业重组,以及可能针对南联地产提出的收购要约.公司表示,协商仍在初期阶段,无法保证有关交易将会发生.

前称富联国际的永泰地产业务涵盖三大核心领域,包括以永泰亚洲品牌发展的物业发展项目;透过Lanson Place品牌于香港、上海、北京、新加坡及吉隆坡从事服务式住宅投资及管理;及通过南联地产从事物业投资.

据联交所资料显示,永泰地产持有南联地产79.26%的股权.

永泰地产周三公布,以3,250万英镑出售其于著名高级男仕服装品牌Gieves & Hawkes集团的全部股权予利邦控股(0891.HK).此外,根据现有特许经营地区的营业额增长,永泰地产有权于随后18年内获得最高为6,000万英镑的额外付款.[ID:nSH0101771](完)

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