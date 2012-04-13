〔香港个股〕永泰地产称正与附属南联地产协商,或向后者提出收购要约

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港4月13日电---香港房地产投资公司--永泰地产(0369.HK)及附属南联地产(1036.HK)周五午盘中途停牌,停牌前股价大涨近一成.永泰地产表示,正与南联地产进行协商,有可能涉及向后者提出收购要约.
永泰地产与南联地产于香港时间14:59双双停牌,停牌前股价分别大涨10.14%和9.24%.
永泰地产的声明称,与南联地产的协商,可能涉及与后者的交易和企业重组,以及可能针对南联地产提出的收购要约.公司表示,协商仍在初期阶段,无法保证有关交易将会发生.
前称富联国际的永泰地产业务涵盖三大核心领域,包括以永泰亚洲品牌发展的物业发展项目;透过Lanson Place品牌于香港、上海、北京、新加坡及吉隆坡从事服务式住宅投资及管理;及通过南联地产从事物业投资.
据联交所资料显示,永泰地产持有南联地产79.26%的股权.
永泰地产周三公布,以3,250万英镑出售其于著名高级男仕服装品牌Gieves & Hawkes集团的全部股权予利邦控股(0891.HK).此外,根据现有特许经营地区的营业额增长,永泰地产有权于随后18年内获得最高为6,000万英镑的额外付款.[ID:nSH0101771](完)
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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。