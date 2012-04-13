〔中港个股〕金风科技料首季净利按年大跌90-100%,因风电机组价格下降

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港4月13日电---中国风电设备生产商--金风科技(2208.HK)(002202.SZ)周五称,预计今年首季度净利同比大跌90-100%,因风电机组价格下降.
该公司公告预计,按中国会计准则,截至2012年3月31日为止三个月净利将降至0-2,062万元人民币,去年同期则为2.06亿元.
"净利下降的主要因素包括电风行业发展速度放缓及市场竞争加剧,风电机组价格下降."公告称,该公司将于本月底发表首季度业绩报告.
自去年初以来,金风科技一直备受产品售价下滑影响.该公司去年度净利按年下跌74%,至6.07亿元.
金风科技H股周五收跌0.92%,报4.3港元;其A股则升1.05%,报7.73元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。