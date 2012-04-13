〔中港个股〕金风科技料首季净利按年大跌90-100%,因风电机组价格下降

路透香港4月13日电---中国风电设备生产商--金风科技(2208.HK)(002202.SZ)周五称,预计今年首季度净利同比大跌90-100%,因风电机组价格下降.

该公司公告预计,按中国会计准则,截至2012年3月31日为止三个月净利将降至0-2,062万元人民币,去年同期则为2.06亿元.

"净利下降的主要因素包括电风行业发展速度放缓及市场竞争加剧,风电机组价格下降."公告称,该公司将于本月底发表首季度业绩报告.

自去年初以来,金风科技一直备受产品售价下滑影响.该公司去年度净利按年下跌74%,至6.07亿元.

金风科技H股周五收跌0.92%,报4.3港元;其A股则升1.05%,报7.73元人民币.(完)

浏览金风科技其他新闻,请点选[2208.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)