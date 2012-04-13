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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 18:01 BJT

〔香港个股〕达芙妮国际股东正配售高至3.42亿港元股份--销售文件

路透香港4月13日电---据路透周五获得的销售文件,中国女装鞋产销商--达芙妮国际控股有限公司(0210.HK)股东正配售高至3.42亿港元股份,配股价区间为每股10.80-11.40港元.

销售文件显示,该公司股东Top Glory Assets Limited正配售3,000万股股份,配股价较周五收盘价11.78港元有3.2%-8.3%折让.

美银美林(BAC.N)负责是次配售.(完)

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--记者 陈敏; 审校 张喜良

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