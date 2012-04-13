〔中港个股〕鞍钢料首季业绩由盈转亏,净亏损达18.88亿元人民币

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透香港4月13日电---中国钢铁生产商--鞍钢股份(0347.HK)(000898.SZ)周五表示,预期今年首季业绩将转盈为亏,净亏损料达18.88亿元人民币,因期内钢材价格大幅下跌.
鞍钢刊登于深圳交易所网页上的公告作出以上披露.按中国会计准则,该公司去年同期为净利7,100万元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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