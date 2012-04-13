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货币新闻 | 2012年 4月 13日 星期五 17:56 BJT

〔中港个股〕鞍钢料首季业绩由盈转亏,净亏损达18.88亿元人民币

路透香港4月13日电---中国钢铁生产商--鞍钢股份(0347.HK)(000898.SZ)周五表示,预期今年首季业绩将转盈为亏,净亏损料达18.88亿元人民币,因期内钢材价格大幅下跌.

鞍钢刊登于深圳交易所网页上的公告作出以上披露.按中国会计准则,该公司去年同期为净利7,100万元.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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