〔香港个股〕中信泰富称将购入额外10亿吨西澳磁铁矿采矿权,作价2亿美元

路透香港4月13日电---从事特殊钢及铁矿业务的中信泰富(0267.HK)周五宣布,将行使认购权以获得位于西澳洲的磁铁矿,额外10亿吨石的开采权,代价为2亿美元.

公司的声明,计及此次行使首个认购权后购入额外10亿吨磁铁矿石的开采权后,公司将获得合共30亿吨磁铁矿石的开采权.

西澳洲铁矿项目是中信泰富的重点项目,六条生产线中的首两条,预期将于今年8月底和12月底前投产.

中信泰富今天收高0.63%,报12.86港元.过去一个月累计涨7.8%.(完)

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