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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 18:15 BJT

〔表格〕兖州煤业2012年首季净利按年减11.5%,为21.92亿元人民币

路透香港4月23日电---中国兖州煤业股份有限公司(1171.HK)(600188.SS)宣布,按照中国会计准则,截至2012年3月31日为止的三个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2012年1-3月 2011年同期

每股盈利(元) 0.4457 0.5034

净利 2,192.25 2,475.97

营业额 14,395.53 9,339.83

注:兖州煤业为中国主要煤炭生产商.(完)

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(here)

--记者 雷美珍/李珊珊; 审校 林高丽

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