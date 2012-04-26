〔表格〕中海油田服务首季净利按年升24%,为11.9亿元人民币

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港4月26日电---中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)宣布,按照中国会计准则,截至2012年3月31日为止的三个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2012年1-3月 2011年同期
每股盈利(元) 0.27 0.21
净利 1,192.6 965.9
营业额 4,794.5 3,809.4
注:中海油服为中国最大离岸钻井服务商,并为中国海洋石油总公司旗下企业.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。