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货币新闻 | 2012年 4月 26日 星期四 18:19 BJT

〔表格〕中海油田服务首季净利按年升24%,为11.9亿元人民币

路透香港4月26日电---中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)宣布,按照中国会计准则,截至2012年3月31日为止的三个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2012年1-3月 2011年同期

每股盈利(元) 0.27 0.21

净利 1,192.6 965.9

营业额 4,794.5 3,809.4

注:中海油服为中国最大离岸钻井服务商,并为中国海洋石油总公司旗下企业.(完)

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(here)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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