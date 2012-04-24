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货币新闻 | 2012年 4月 24日 星期二 16:39 BJT

〔香港个股〕中海油首季油气总收入微升3.7%,因油价上涨抵销产量下跌影响

路透香港4月24日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周二称,今年首季度油气销售总收入按年上升3.7%,因油价上涨抵销产量下跌影响.

该公司在一份声明中称,2012年1-3月未经审核的油气销售总收入为488.4亿元人民币,去年同期则为470.8亿元.

同期油气净产量7,980万桶油当量,按年减少6.3%.平均实现油价每桶120.79美元,按年升19.4%.

营运数据公布前,该股收低0.25%,报15.96港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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