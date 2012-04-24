〔香港个股〕中海油首季油气总收入微升3.7%,因油价上涨抵销产量下跌影响

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透香港4月24日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周二称,今年首季度油气销售总收入按年上升3.7%,因油价上涨抵销产量下跌影响.
该公司在一份声明中称,2012年1-3月未经审核的油气销售总收入为488.4亿元人民币,去年同期则为470.8亿元.
同期油气净产量7,980万桶油当量,按年减少6.3%.平均实现油价每桶120.79美元,按年升19.4%.
营运数据公布前,该股收低0.25%,报15.96港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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