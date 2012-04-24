〔香港个股〕中海油首季油气总收入微升3.7%,因油价上涨抵销产量下跌影响

路透香港4月24日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周二称,今年首季度油气销售总收入按年上升3.7%,因油价上涨抵销产量下跌影响.

该公司在一份声明中称,2012年1-3月未经审核的油气销售总收入为488.4亿元人民币,去年同期则为470.8亿元.