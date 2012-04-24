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货币新闻 | 2012年 4月 24日 星期二 18:59 BJT

〔表格〕华能国际2012年首季净利按年大增306%,为9.19亿元人民币

路透香港4月24日电---华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)宣布,按照中国会计准则,截至2012年3月31日为止的三个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2012年1-3月 2011年同期

每股盈利(元) 0.07 0.02

净利 919.36 226.26

营业额 34,261.27 30,399.83

注:华能国际为中国最大发电商.(完)

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(here)

--记者 雷美珍/李珊珊; 审校 乔艳红

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