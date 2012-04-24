〔表格〕华能国际2012年首季净利按年大增306%,为9.19亿元人民币

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透香港4月24日电---华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)宣布,按照中国会计准则,截至2012年3月31日为止的三个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2012年1-3月 2011年同期
每股盈利(元) 0.07 0.02
净利 919.36 226.26
营业额 34,261.27 30,399.83
注:华能国际为中国最大发电商.(完)
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--记者 雷美珍/李珊珊; 审校 乔艳红
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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