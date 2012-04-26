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货币新闻 | 2012年 4月 26日 星期四 17:19 BJT

〔表格〕龙源电力首季净利按年下降13.2%,为5.51亿元人民币

路透香港4月26日电---龙源电力集团股份有限公司(0916.HK)宣布,截至2012年3月31日为止的三个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2012年1-3月 2011年同期

净利 550.99 634.71

营业额 4,053.89 3,536.10

注:龙源电力为亚洲最大风力发电商,也是中国五大电力集团--国电集团旗下子公司.(完)

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(here)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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