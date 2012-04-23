《香港报摘》--经济日报4月23日

* 要闻版头条:

--本周多只重磅中资股公布首季业绩,但多家公司已发出盈利预警,而银行及石油股等情况暂未令投资者乐观,将拖累本周港股表现.

* 其他:

--港交所(0388.HK)管理层罕有地发出电邮鼓励股东员工今天在周年股东大会上投票,有分析认为这是争取"关键少数"支持其增发10%新股授权之议案.

--汇丰控股(0005.HK)主席范智廉出席利物浦一个论坛时称,金融政策委员会将可能减少金融体系的资本,最终只会损害贷款业务,并对信贷和定价造成显着影响.

--申银万国和国信证券均预期,次批RQFII产品最快于第三季推出,惟最终获批额度的机构不会多于5间.

--四川成渝高速(0107.HK)按中国企业会计准则的今年首季净利约3.25亿元人民币,按年增长19.67%;每股盈利0.1064元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍;审校 杨淑祯

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