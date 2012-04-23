《香港报摘》--经济日报4月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--本周多只重磅中资股公布首季业绩,但多家公司已发出盈利预警,而银行及石油股等情况暂未令投资者乐观,将拖累本周港股表现.
* 其他:
--港交所(0388.HK)管理层罕有地发出电邮鼓励股东员工今天在周年股东大会上投票,有分析认为这是争取"关键少数"支持其增发10%新股授权之议案.
--汇丰控股(0005.HK)主席范智廉出席利物浦一个论坛时称,金融政策委员会将可能减少金融体系的资本,最终只会损害贷款业务,并对信贷和定价造成显着影响.
--申银万国和国信证券均预期,次批RQFII产品最快于第三季推出,惟最终获批额度的机构不会多于5间.
--四川成渝高速(0107.HK)按中国企业会计准则的今年首季净利约3.25亿元人民币,按年增长19.67%;每股盈利0.1064元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。