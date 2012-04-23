《香港报摘》--信报4月23日

* 头版头条:

--有台资背景的民企洪良国际0946.HK于2009年招股时因为夸大账目被勒令停牌至今超过两年,香港证监会指摘洪良保荐人兆丰资本危害投资大众利益,除"破天荒"首次吊销保荐人牌照外,还罚款4,200万港元,是证监会有史以来最重的惩治.

* 其他:

--中信泰富(0267.HK)"炒输"外汇事件中,前财务部助理董事崔永年内幕交易一案今日展开刑事审讯,为期7天.崔永年现为雅居乐(3383.HK)首席财务官.

--自然美(0157.HK)行政总裁曾新生表示,公司今年首季的同店销售仍有增长,今年最大挑战在于中国的宏观调控政策,股市及楼市不景气的话,影响市民的消费意慾.

--香港机场管理局公布3月份飞机起降量按年上升5.2%,客运量升9%,货运量则跌0.4%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]