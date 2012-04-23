《香港报摘》--信报4月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--有台资背景的民企洪良国际0946.HK于2009年招股时因为夸大账目被勒令停牌至今超过两年,香港证监会指摘洪良保荐人兆丰资本危害投资大众利益,除"破天荒"首次吊销保荐人牌照外,还罚款4,200万港元,是证监会有史以来最重的惩治.
* 其他:
--中信泰富(0267.HK)"炒输"外汇事件中,前财务部助理董事崔永年内幕交易一案今日展开刑事审讯,为期7天.崔永年现为雅居乐(3383.HK)首席财务官.
--自然美(0157.HK)行政总裁曾新生表示,公司今年首季的同店销售仍有增长,今年最大挑战在于中国的宏观调控政策,股市及楼市不景气的话,影响市民的消费意慾.
--香港机场管理局公布3月份飞机起降量按年上升5.2%,客运量升9%,货运量则跌0.4%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。