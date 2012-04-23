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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 08:24 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--4月23日

路透香港4月23日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7606港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周五收高65.16点,或0.5%,报13,029.26点.受麦当劳,通用电气和微软的强劲获利推高.[ID:nSB8534253]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  207.970   -0.10      39989            16.140      -0.62
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.450    3.15      56676             3.865      -0.13
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   56.000    1.38     262108            86.919      -0.61
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   40.890    0.52     171216            21.155      -0.68
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  146.180   -0.05      39965            11.344      -0.49
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  107.240    0.00      16941             8.322       0.27
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.690    0.56     309802            69.364      -0.12
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   53.710   -0.57      21241             4.168      -0.04
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.010   -2.07     214832            13.201      -0.15
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   21.800    0.28      30891            16.918       0.82
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   23.430    3.26      37701             4.546       0.57
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.630    0.32       3701             3.357      -0.38
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   14.820    0.75        734             1.150     -49.33
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.520    1.61      15781             0.391      -2.22 (完)

  --整理 雷美珍

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