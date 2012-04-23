《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--4月23日

路透香港4月23日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7606港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周五收高65.16点,或0.5%,报13,029.26点.受麦当劳,通用电气和微软的强劲获利推高.[ID:nSB8534253] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 207.970 -0.10 39989 16.140 -0.62 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 12.450 3.15 56676 3.865 -0.13 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 56.000 1.38 262108 86.919 -0.61 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 40.890 0.52 171216 21.155 -0.68 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 146.180 -0.05 39965 11.344 -0.49 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 107.240 0.00 16941 8.322 0.27 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 44.690 0.56 309802 69.364 -0.12 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 53.710 -0.57 21241 4.168 -0.04 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 17.010 -2.07 214832 13.201 -0.15 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 21.800 0.28 30891 16.918 0.82 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 23.430 3.26 37701 4.546 0.57 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 21.630 0.32 3701 3.357 -0.38 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 14.820 0.75 734 1.150 -49.33 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.520 1.61 15781 0.391 -2.22 (完) --整理 雷美珍