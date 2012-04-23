《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--4月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港4月23日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7606港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周五收高65.16点,或0.5%,报13,029.26点.受麦当劳,通用电气和微软的强劲获利推高.[ID:nSB8534253] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 207.970 -0.10 39989 16.140 -0.62 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.450 3.15 56676 3.865 -0.13 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 56.000 1.38 262108 86.919 -0.61 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 40.890 0.52 171216 21.155 -0.68 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 146.180 -0.05 39965 11.344 -0.49 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 107.240 0.00 16941 8.322 0.27 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.690 0.56 309802 69.364 -0.12 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 53.710 -0.57 21241 4.168 -0.04 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.010 -2.07 214832 13.201 -0.15 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 21.800 0.28 30891 16.918 0.82 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 23.430 3.26 37701 4.546 0.57 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.630 0.32 3701 3.357 -0.38 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 14.820 0.75 734 1.150 -49.33 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.520 1.61 15781 0.391 -2.22 (完) --整理 雷美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。