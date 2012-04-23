〔美国个股〕苹果新iPad香港官网销售放开,内地严查入境货品令炒卖平息

路透香港4月23日电---炙手可热的全新iPad销售于近日在苹果(AAPL.O)香港官网上全面放开,内地近期加大清查私人入境携带货品并缴纳关税的行动,令炒卖活动平息.

而此前,全新iPad的销售以先在网上登记并再以抽签方式来决定是否具有购买资格.由于中国大陆是iPad的主要购买主力,海关严查行动导致内地客购买力下降,位于中环的苹果旗舰店内也少了往日充斥着普通话的声音.

官网的信息显示,黑、白两色的新iPad都可订购,选择型号则包括WI-FI版、及WI-FI加4G版,到货时间约在1-2周内.而且,苹果公司还提供了贴心的铸刻服务,只要消费者提供了相应的二行内容,其便可以购买一款颇具个性化的新iPad.

"上周五放开网上订购的,你现在也可以直接通过电话订购."接通官网提供的客服电话后,服务人员称.

上周五,据笔者在深圳罗湖口岸观察,同行中携带较大行李的旅客几乎都被抽检,其中不少携带了iPad及iPhone等.

根据《海关总署2012年第15号公告》,从4月15日起,部分进口物品的完税价格和税率作出调整,一些化妆品完税价格上调,部分电脑、数码相机的税率和完税价格下调.

海关也规定,旅客携带和个人邮寄进境自用物品,超出规定免税数额但仍属合理数量的,可以缴纳进口税后予以放行.调整后的新政仍和从前一样,对于旅客携带5,000元以下自用物品不征收关税.需要注意的是,对于奢侈皮包、大衣等不能分割的物品,如果单个价格超过5,000元,则需要全额征税,不能享受5,000元的减额.(完)