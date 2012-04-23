《香港报摘》--其他报纸重要消息4月23日

* 明报:

--据了解,香港证监会即将公布的监管保荐人谘询文件中,类似洪良国际0946.HK上市保荐人兆丰资本的严重失职行为,会列入刑事责任的范围,负责人甚至可能要入狱.

--频频有上市不久的新股"爆煲",港交所(0388.HK)主席夏佳理称,没有一个交易所会保证新股品质,他并认为近期的民企事件无损投资者信心.

--于纳斯达克上市的侨兴环球资源XING.O审计委员会要求调查为何有一笔资金调入前主席及行政总裁吴瑞林的帐户.吴瑞林同时是仍在停牌的瑞金矿业(0246.HK)大股东.

* 星岛日报:

--新创建(0659.HK)执行董事郑志明称,公司目标将基建业务占盈利比重由目前54%提升至60-70%,目前可动用资金约75亿港元,准备投资包括中国、英国及欧洲地区的基建项目,也会考虑新能源项目.

--星展银行零售银行业务按揭及有抵押贷款高级副总裁陈伟思表示,未来人民币借贷增加或会进一步推高香港人民币定存息率,令本港与内地人币息率的差距进一步收窄.

* 苹果日报:

--富豪酒店(0078.HK)提出以每股3.8港元回购最多3,888.64万股股份,占股本约2%,作价较上周五收盘价2.6港元有46.15%溢价.

--中国新城镇(1278.HK)与北京市发改委签订协议共同设立北京小城镇发展基金,总规模100亿元人民币.

* 东方日报:

--消息透露,中石化集团旗下中石化工程集团可望于今年底前在香港上市,市传目标集资额约100亿港元.

* 文汇报:

--六福集团(0590.HK)宣布其于港澳地区五间新店已于本月中旬开业,同时约30间内地新店将于下月初开业,全球分店数目将增至870间.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 黄凯

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中国报摘 [PRESS-CN-CMN]