〔港报社评〕行新管治理念,关键团队人才--经济日报4月23日

候任特首梁振英昨指组班顺利,特首办主任已有人选.外界高度关注其组班情况,尤其梁振英要强政励治,更要扭转本港历来小政府的管治理念,大增政府在经济上角色,就更需公信与能力兼备的管治团队克服崭新且严峻挑战.外界一直传言梁振英组班遇到困难,他昨虽指组班顺利,但外界对其团队的顺利组成与应付未来挑战的能力,恐未能因而乐观.改小政府传统强政难免冲突.其一,中央与梁振英虽都强调,特首选举过后只有香港营,但选举过程中建制派撕裂反映的是巨大政经利益矛盾,不可能轻易协调、抚平,人才是否皆愿为梁振英效力,不无疑问.其二,梁振英三低当选,上任后本已难有施政蜜月期,经济、社会与政治难题更蜂拥迎头而至.

其三,梁振英表明要强政励治,更要扭转港府历来大市场、小政府的管治理念,此虽符主流民意,但真正实行时难免有争议与冲突,包括如何强政?其四,要面对上述挑战,其管治团队成员需三项元素:民望,尤其梁振英三低当选,低民望者加入其管治团队恐成负资产;政治手腕,在建制派撕裂的环境下,能协助梁振英解释政策、平衡各方矛盾、争取各界支持;执行力,能助梁振英处理楼市泡沫、双非等问题,并顺利落实加大政府角色.良禽择木而栖,考验领导魅力.然而,在不允政党政治下,香港向来缺乏政治人才培训,要兼具民望、政治手腕与执行力的人才,就算不是没有,亦凤毛麟角,即使三者有其二的人才恐亦不多(A10)