〔港报社评〕监管保荐人质素,免投资者受鱼肉--信报4月23日

证监会昨天公布,就洪良国际于2009年申请上市,保荐人兆丰资本未有履行保荐人职责,决定撤销其为机构融资提供意见的牌照,并罚款4,200万元,施以历来最严厉的一次惩处.很清楚,要维系香港金融中心的声誉、确保企业来港公开首次招股(IPO)的质素、保障投资者利益,巩固市场运行的法制基础十分重要.联同近日内地民企”核数风波”看,证监会和香港交易所有必要加强对上市申请审批.可以说,连串事件包括民企”核数风波”,既暴露了企业上市质素参差,亦牵涉港交所”垄断性私营”运作,却同时兼负监管前线市场运行秩序的体制结构.

目前的”双重呈报系统”,这个制度是在法律上出现疏漏,还是在行政监督上发生了问题,显然值得检讨.证监会昨天严惩洪良的上市保荐人,并拟于月底推出加强监管新股保荐人的谘询文件,厘清保荐人的职能,维系投资者信心,委实不宜延宕.香港IPO交易额巨大,近年已引起外界疑虑,究竟监管部门和承销商是否对所有交易都进行了精细审查?过去两年,多家上市新股相继出事,包括上市资料失准、上市预测盈利与结果”南辕北辙”,企业诚信受到质疑,不断撬动市场规范的稳定性,冲击市场秩序,损害小投资者的利益和信心.

洪良国际上市挂牌,3个月后即遭停牌,证监会指该公司的招股章程,严重夸大企业财政状况,并向法院申请冻结洪良的集资金额,退款予投资者,事件令人哗然.据证监会昨天的文件,上市保荐人在五方面未有履行保荐人职责,包括审查不足及未达标,令监管机构未能恰当地评估洪良是否适合上市,且危害投资大众利益”.很明显,监管机构在事件上监管粗疏也难辞其咎.无论如何,加强对上市保荐人的监管,从制度上确保上市企业质素;在上市的过程中,牵涉各方的专业服务,职能责任清晰厘定,使满足法规要求的监管有效落实,如今政策的调整明显带有迫切性.今次严惩上市保荐人,揭开证监会加强规管上市过程的序幕.事实上,香港证券市场要进一步发展,监管保荐人质素免投资者受鱼肉,这一步其实已”姗姗来迟”.(A02)