〔港报社评〕早公布房策缩短空窗期--星岛日报4月23日

继双非孕妇配额和焚化炉胎死腹中后,旨在协助夹心中产”上车”的置安心资助房屋计画,又面对政府换届的不明朗前景.为免”房策空窗期”成为楼市炒上的藉口,候任行政长官梁振英应考虑,提早公布如何落实他竞选时承诺的房策大计,而非等到半年后的”施政报告”.这一轮由中小型住宅用家”刚性”需求带动的楼市小阳春,方兴未艾.有大角嘴新盘不足400方尺的高层小单位,平均每方尺售价达到10,000港元;发展商纷纷强调梁振英不会”打残楼价”.市场气氛重新炽热起来,市民要储足首期买楼,依然非常艰难.

政府希望房屋协会负责置安心计画,但是,现届政府时日只余两个多月,双方至今仍未能够签署合作备忘录.由于梁振英的竞选政纲建议增建居屋,绝口不提置安心,支持梁振英当选的房协主席杨家声,本月中旬公开形容夹屋比置安心容易获市民理解接受,大众怀疑置安心计画可能出现变数.

房策资讯乱楼市复升温.梁振英的民望基础,不少来自市民对他解决”置业难”的憧憬.与此同时,现届政府又不宜未得他表态就推出房策大动作,官员只能”出口术”,形成一个市场资讯满天飞的空窗期.如果楼市在这个空窗期不断升温,将增加日后”硬着陆”的风险.空窗期逾长,按捺不住高位入市的市民愈多,日后楼价下跌时的打击范围愈大.通常新政府会待行政长官首份”施政报告”,才全面公布具体施政方针和政策.但是,见诸现时楼市的表现,房策空窗期愈短愈好,梁振英上任后宜研究尽快公布,让社会早日能够”观其行”.(A04)