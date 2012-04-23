〔港报社评〕梁振英应交代组班理念,实践公众参与承诺--明报4月23日

梁振英当选特首接近一个月,新港府执政团队未见眉目,具体人选欠奉,梁振英提出现届政府协助重组政府架构,待就职后可以即时开展工作,港府官员也对此一直泼冷水,各方都感受到新旧交接遇到困难.到前日,特首曾荫权外访返港之后,明确表示”会全力配合梁振英,期望在7月1日前完成重组政府架构的相关程序”,到昨日梁振英表示组班过程顺利,情况才较为明朗,相信包括中央和700万市民,都愿意看到交接安排纳回正轨,确切实现曾荫权所说的”无缝交接”.

改组与政纲一脉相承,梁班子应主动解画.梁振英改组政府,新设副政务司长、副财政司长,由商务及经济发展局分拆出资讯科技局,设立文化局,相信还会调整部分司局的分工和职能,所以改组幅度不算小.梁振英这样做,与其理念、政纲和将推行什么具体政策,直接有关,现届官员对此不熟悉,要他们向立法会议员解说,寻求支持拨款,存在一定困难,所以,梁振英或熟知其理念的候任特首办主管罗范椒芬,要负起解说责任.

梁振英情商罗范椒芬任临时特首办主管,初订任期到6月30日,这个安排,有助清除眼前的一些路障.梁振英昨日亦表明,罗太不会加入下届政府担当任何岗位的工作.另外,曾荫权去年底到北京述职时,已对领导人承诺会做好政府交接安排,加上曾荫权的最新宣示,我们期望事态勿再节外生枝,有关人等言行合一,从符合香港根本利益出发,做好交接安排,使香港的理性文明,不为政治污染,也显示港人的民主素养,经过今次选举之后提升了.(A02)