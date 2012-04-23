〔港报社评〕梁振英应交代组班理念,实践公众参与承诺--明报4月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
梁振英当选特首接近一个月,新港府执政团队未见眉目,具体人选欠奉,梁振英提出现届政府协助重组政府架构,待就职后可以即时开展工作,港府官员也对此一直泼冷水,各方都感受到新旧交接遇到困难.到前日,特首曾荫权外访返港之后,明确表示”会全力配合梁振英,期望在7月1日前完成重组政府架构的相关程序”,到昨日梁振英表示组班过程顺利,情况才较为明朗,相信包括中央和700万市民,都愿意看到交接安排纳回正轨,确切实现曾荫权所说的”无缝交接”.
改组与政纲一脉相承,梁班子应主动解画.梁振英改组政府,新设副政务司长、副财政司长,由商务及经济发展局分拆出资讯科技局,设立文化局,相信还会调整部分司局的分工和职能,所以改组幅度不算小.梁振英这样做,与其理念、政纲和将推行什么具体政策,直接有关,现届官员对此不熟悉,要他们向立法会议员解说,寻求支持拨款,存在一定困难,所以,梁振英或熟知其理念的候任特首办主管罗范椒芬,要负起解说责任.
梁振英情商罗范椒芬任临时特首办主管,初订任期到6月30日,这个安排,有助清除眼前的一些路障.梁振英昨日亦表明,罗太不会加入下届政府担当任何岗位的工作.另外,曾荫权去年底到北京述职时,已对领导人承诺会做好政府交接安排,加上曾荫权的最新宣示,我们期望事态勿再节外生枝,有关人等言行合一,从符合香港根本利益出发,做好交接安排,使香港的理性文明,不为政治污染,也显示港人的民主素养,经过今次选举之后提升了.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。