〔港报财经评论〕内房洗牌年代--信报4月23日

内房洗牌年代 /习广思

港股经过3月份的深度调整后,在A股回稳、放水憧憬、欧债风险回稳下,出现一个力度及成交均未见配合的反弹.恒指在20,000点找到支持,8个交易日下来,反弹千点,至21,000点,到达50天线,初步完结任务,能否再进一步反弹,一来视乎外围因素,二来亦是较重要的因素,即A股寻稳后会否进一步回升而带动中资股.整个3月份,港股调整以中资股为重灾区,大型国企受累业绩,中小型民企爆发信心危机,国企指数两试150天线后,至今仍未破250天线,近日有见保险、内银、电讯股如中移动(0941.HK)等中资股有炒作.港股在低迷成交中反弹,属于调整后回稳,但短期内仍未敢寄望过高.

欧央行两轮LTRO后,市场以为会像QE1一样买到一年时间,却只买到4个月.由西班牙债息飙升一刻,已意味LTRO放水效应正在消散.IMF获得G20多国”供水”再”泵水”,注资4,300亿美元,短暂而言亦属利好放水消息一则,但实际上建立欧洲”防火墙”之说,也就是”买时间”而已.可幸的是,政客终归看清市场的面目,要市场信心回稳,放水规模必须高于预期,才不致教人失望.本周再有贝南奇出场,会有怎样的一场文字游戏?目前,市场对QE3期望不高,对经济前景感到五里迷雾,最终是期望抑或失望?港股成交偏低,观望味浓,但上周多只强势股股价见新高,例如恒安(1044.HK)、领汇(0823.HK)、太古地产(1972.HK)、PRADA(1913.HK)等,另一只强势股联想(0992.HK)股价见四年新高后动力减弱.这几只强势股仍是逢低吸纳的对象.不过,市场的事,真真假假,检阅股价走势强势固然重要,但认识公司背景,或者某些市场活动的目的都一样重要.上周提及PRADA的抽水让人担心,或者太古地产禁售期前炒高的可能,虽是揣测,也是心理准备.

依然是强势股的濠赌股,新濠博亚6883.HK年初以介绍形式回归港股,一直以来成交不高,股价却持续攀升,上周五急升8.57%,创上市新高.在去年12月曾作出揣测,因为集团旗下的Studio City项目,将带来不细的融资压力,回归港股正好方便日后抽水,集团在3月份业绩公告中亦预期,Studio City会有重大资本开支.多间美国银行公布首季度业绩,未有仔细研究,市场反应是未致失望,但亦不见有多惊喜,倒是上周贝莱德总裁Larry Fink的几句说话,广为市场关注.Larry Fink,即是那位叫大家瞓身股市的人物,他上周在接受访问时表示,如果穆迪大幅调低大部分美国银行的信贷评级的话,他开始被迫要与一些银行停止做生意.贝莱德已经是全球规模最大的基金公司,言下之意是,如果美国银行再降级,甚至堕落入垃圾堆里,基金公司不会采用这些银行担任经纪商,或者有其他生意来往.事实上,虽然没有”画出肠”,但目前最危的美银去年被穆迪降级后,长期信用评级是Baa1,花旗高一级A3,大摩再高一级是A2.(B03)