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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 09:37 BJT

〔香港股市〕开盘下跌0.2%,中资股表现疲弱

路透香港4月23日电---香港股市周一低开,受中资股拖累,稍后即将公布的中国4月制造业活动调查数据初值,应会为有关中国经济的放缓提供进一步线索.

恒生指数.HSI开跌0.19%报20,970.96点.恒生国企指数.HSCE开盘下跌0.3%报11,017.26点.(完)

--编译 郑茵;审校 程琳

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