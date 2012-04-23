〔香港个股〕中海油称在中国南海西部再获新的天然气发现

路透香港4月23日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)称,该公司在中国南海西部再获新的天然气发现东方13-2,测试井的日产天然气约42.4百万立方英尺(mmcf).

中海油上周五在一份声明中称,东方13-2位于南海西部海域莺歌海盆地中央凹陷北部地区.钻获该发现的东方13-2-1井共钻遇35米的天然气层,所在海域水深65米,完钻井深3,168米.

这是继2010年东方13-1气田中层评价成功以来,莺歌海高温高压天然气领域再获新发现.

中海油上周公布,于2010年获得新发现的蓬莱9-1评价取得成功,测试井日产原油约700桶,为渤海近年来发现的规模最大的油田.[ID:nSH0102153]

中海油周一早盘初段跌0.99%,报16.08港元;大市恒生指数.HSI跌0.77%.(完)

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