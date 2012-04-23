〔香港个股〕中海油称在中国南海西部再获新的天然气发现

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港4月23日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)称,该公司在中国南海西部再获新的天然气发现东方13-2,测试井的日产天然气约42.4百万立方英尺(mmcf).
中海油上周五在一份声明中称,东方13-2位于南海西部海域莺歌海盆地中央凹陷北部地区.钻获该发现的东方13-2-1井共钻遇35米的天然气层,所在海域水深65米,完钻井深3,168米.
这是继2010年东方13-1气田中层评价成功以来,莺歌海高温高压天然气领域再获新发现.
中海油上周公布,于2010年获得新发现的蓬莱9-1评价取得成功,测试井日产原油约700桶,为渤海近年来发现的规模最大的油田.[ID:nSH0102153]
中海油周一早盘初段跌0.99%,报16.08港元;大市恒生指数.HSI跌0.77%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。