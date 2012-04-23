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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 10:24 BJT

〔中港个股〕中兴通讯预计今年智能电话销售较去年的1,500万台增长逾一倍

路透香港4月23日电---中国电讯设备生产商和手机制造商--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)周一称,预计今年智能电话销售较去年的1,500万台增长逾一倍.

公司执行董事何士友在深圳召开的分析师会议间隙对记者表示,消费类设备销售占全部收入的比重由目前的40%升至2015年的50%;公司2012年全球智能手机销售料倍增.

受全球经济增长放缓等因素拖累,中兴通讯去年第四季度净利按年跌48%,远逊预期.[ID:nSB1459924](完)

--编译 陈敏; 审校 黄凯

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