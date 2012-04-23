〔中港个股〕中兴通讯拟扭转手机利润率下滑状况,今年智能手机销量倍增(更新版)

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路透香港4月23日电---中国电讯设备生产商和手机制造商--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)周一称,预期在今年扭转手机利润率下滑状况,全球智能手机销量料较去年的1,500万台增长逾一倍.

"鉴于手机对总体收入的贡献增加,这会影响我们的利润率.2012年,我们的目标是提高手机的利润率."该公司执行董事何士友在深圳召开的分析师会议间隙对记者表示.

他并预计,消费类设备销售占全部收入的比重,将由目前的40%升至2015年的50%.

受全球经济增长放缓等因素拖累,中兴通讯去年第四季度净利按年跌48%,远逊预期.[ID:nSB1459924]

中兴通讯及其竞争对手--华为[HWT.UL],已经从增速放缓的电信网络设备领域,向消费电子设备领域进行多元化发展.

尽管手机销售强劲,中兴和华为在打入美国电信设备市场方面都面临障碍,因美国政府在网络安全问题方面存有疑虑.

中兴通讯H股周一早盘收涨1.95%,大盘恒生指数.HSI则下跌0.6%.(完)