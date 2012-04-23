〔中港个股〕中兴通讯拟扭转手机利润率下滑状况,今年智能手机销量倍增(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
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路透香港4月23日电---中国电讯设备生产商和手机制造商--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)周一称,预期在今年扭转手机利润率下滑状况,全球智能手机销量料较去年的1,500万台增长逾一倍.
"鉴于手机对总体收入的贡献增加,这会影响我们的利润率.2012年,我们的目标是提高手机的利润率."该公司执行董事何士友在深圳召开的分析师会议间隙对记者表示.
他并预计,消费类设备销售占全部收入的比重,将由目前的40%升至2015年的50%.
受全球经济增长放缓等因素拖累,中兴通讯去年第四季度净利按年跌48%,远逊预期.[ID:nSB1459924]
中兴通讯及其竞争对手--华为[HWT.UL],已经从增速放缓的电信网络设备领域,向消费电子设备领域进行多元化发展.
尽管手机销售强劲,中兴和华为在打入美国电信设备市场方面都面临障碍,因美国政府在网络安全问题方面存有疑虑.
中兴通讯H股周一早盘收涨1.95%,大盘恒生指数.HSI则下跌0.6%.(完)
--编译 陈敏; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。