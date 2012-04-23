〔香港数据〕3月综合消费物价指数(CPI)同比升4.9%,农历年后价格压力纾缓

美国股市：基本收平，此前美联储主席叶伦暗示本月加息
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透香港4月23日电---香港统计处周一公布,3月综合消费物价指数(CPI)同比上涨4.9%,高于上月4.7%的涨幅.不过,政府表示,与今年前两个月合计通胀率6.1%比较,3月已有所回落,显示农历新年假期后价格压力纾缓颇为全面.
政府发言人表示,随着入口通胀因去年环球食品和商品价格见顶而缓和,以及本港经济增长减慢,通胀可望在未来一段时间进一步回落.政府将会继续密切留意通胀情况,特别是通胀对低收入人士的影响.
剔除所有政府一次性纾困措施的影响,3月基本通胀率按年增幅为5.6%,亦高于上月的5.4%.
(单位:%) 2012年3月 2012年2月 2011年3月
综合消费物价指数 +4.9 +4.7 +4.4
甲类消费物价指数 +4.3 +4.2 +4.8
乙类消费物价指数 +5.2 +4.9 +4.2
丙类消费物价指数 +5.1 +4.7 +4.2
基本通胀率 +5.6 +5.4 +4.3
注: r代表修正. (完)
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--记者 李珊珊; 审校 曾祥进
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。