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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 16:47 BJT

〔香港数据〕3月综合消费物价指数(CPI)同比升4.9%,农历年后价格压力纾缓

路透香港4月23日电---香港统计处周一公布,3月综合消费物价指数(CPI)同比上涨4.9%,高于上月4.7%的涨幅.不过,政府表示,与今年前两个月合计通胀率6.1%比较,3月已有所回落,显示农历新年假期后价格压力纾缓颇为全面.

政府发言人表示,随着入口通胀因去年环球食品和商品价格见顶而缓和,以及本港经济增长减慢,通胀可望在未来一段时间进一步回落.政府将会继续密切留意通胀情况,特别是通胀对低收入人士的影响.

剔除所有政府一次性纾困措施的影响,3月基本通胀率按年增幅为5.6%,亦高于上月的5.4%.

(单位:%) 2012年3月 2012年2月 2011年3月

综合消费物价指数 +4.9 +4.7 +4.4

甲类消费物价指数 +4.3 +4.2 +4.8

乙类消费物价指数 +5.2 +4.9 +4.2

丙类消费物价指数 +5.1 +4.7 +4.2

基本通胀率 +5.6 +5.4 +4.3

注: r代表修正. (完)

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--记者 李珊珊; 审校 曾祥进

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