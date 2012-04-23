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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 16:03 BJT

〔中国央行〕所持黄金储备的帐面价值去年大涨10%至530亿美元

路透香港4月23日电---黄金价格的飞涨也令中国央行所持有的黄金储备价值大升.据外管局最新公布数据显示,中国央行所持黄金帐面价值已升至530亿美元,较上年增加49亿美元,约10%.

外管局周一公布的国际投资头寸表显示,2010年底央行所持黄金的价值为481亿美元.因全年中国央行并未增持黄金,所以帐面价值变动完全来自于黄金价格的变动.

据计算,中国央行所持530亿美元的储备黄金帐面价值已较成本价669.84亿元人民币增值四倍.

央行数据显示,央行自2009年4月起便持有黄金3,389万盎司.此后一直未有改变.(完)

欲浏览细节,请点击中国外管局网站(here)

--记者 毕晓雯; 审校 林高丽

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