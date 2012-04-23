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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 16:28 BJT

〔香港股市〕恒指收跌1.8%并创逾六周最大单日跌幅,受中移动下跌拖累

路透香港4月23日电---港股周一创逾六周最大单日跌幅,受中国移动下跌3%拖累.中移动之前公布表现平平的3月用户数据.

恒生指数.HSI跌1.8%至20,624.4点,恒生国企指数.HSCE跌2.2%.

中国股市沪综指.SSEC收报2,388.588点,跌18.275点,或0.76%;创业板指数重挫5.3%.今日上海A股成交额小幅扩大至1,088亿元人民币,上交易日为1,016亿元.[.SSCN]

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