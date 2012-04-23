〔中国央行〕所持黄金升值四倍,为储备资产中最赚钱投资(更新版)

美国股市：基本收平，此前美联储主席叶伦暗示本月加息
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
(新增产金企业及业内人士评论)
路透香港4月23日电---黄金价格飞涨也令中国央行所持黄金储备的帐面价值大升,至去年末已较成本价增值约四倍.从而令该笔投资成为外汇储备资产中最赚钱的投资.
据外管局最新公布数据显示,去年末中国央行所持黄金帐面价值已升至530亿美元,较上年增加49亿美元,约10%;按央行该批黄金储备的成本价669.84亿元人民币计算,截止去年底,增值已近四倍.
央行数据显示,央行自2009年4月起便持有黄金3,389万盎司.此后一直未有改变.去年全年国际金价的涨幅也约10%.
中国黄金国际(2099.HK)首席执行官(CEO)宋鑫曾对路透表示,看好黄金长期具备的保值增值功能,如果中国央行增持了黄金储备,他本人并不会觉得意外.
但有业内人士指出,央行一直没有大幅增持黄金的原因很多,包括不宜储存、变现困难等.(完)
欲浏览细节,请点击中国外管局网站(here)
--记者 毕晓雯; 审校 林高丽
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。