〔港股业绩〕阿里巴巴首季度净利同比降25%,连续第二季下滑(更新版)

(新增评论及细节)

* 阿里巴巴首季净利降25%,符合预期

* 连续第二季下滑

* 业务模式改变,收入及会员数减少

* 分析师认私有化成功可能性大

路透香港4月23日电---在业务模式转型之际,中国最大的B2B电子商贸网站--阿里巴巴网络有限公司1688.HK连续第二季的季度净利下滑.而市场更加关注的是其私有化的进度.

阿里巴巴周一收盘后公布,2012年第一季度净利按年减少25%至3.392亿元人民币,按年减少25%,这是因为业务模式提升之际,一季度的收入及会员总数如预期稍为下降.此外,公司也就长远增长作出有必要的投资,但此大致符合市场预估的3.3亿元人民币.

阿里巴巴首席执行官陆兆禧在公告中称,"我们已从积极追求会员数的重点,转向努力提供更好的用户体验.我们会继续投资新业务,及与效果挂钩和以交易为基础的服务."

公司同时在公告里提及,将在明日前将私有化的详情寄发予股东.

中国平安证券在一份报告中指出,"阿里巴巴私有化退出市场后,将有助于其顺利实现转型".

分析师邵青在报告中写道,由于回购价格合理考虑了投资者利益,私有化成功可能性较大.

今年2月份,阿里巴巴集团发布声明称,将以每股13.50港元的价格将阿里巴巴网络有限公司私有化.[ID:nSB1402812]

阿里巴巴第一季收入为15.89亿元,按年增加3.7%,但环比减少4.2%.国际及中国交易市场共有753,955名付费会员,较去年12月31日止减少1.5%.期内,每股基本盈利为0.084港元.

公布业绩前,阿里巴巴收盘持平于13.30港元,过去一个月升0.76%;大盘恒生指数.HSI则跌1.84%.

阿里巴巴集团目前持有阿里巴巴网络有限公司73%股权,而雅虎(YHOO.O)则持有阿里巴巴集团40%的股份.据汤森路透,阿里巴巴网络有限公司剩余27%的股份由公共投资者持有.(完)

浏览其他阿里巴巴新闻,请点选[1688.HK-CMN]

浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--发稿 黄运涛/李珊珊; 审校 张喜良/林高丽

(路透中文新闻部:+86-10-6627 1237;传真:+86-10-66013858;yuntao.huang@thomsonreuters.com; Reuters Messaging: yuntao.huang@thomsonreuters.com)