〔中港个股〕兖州煤业斥资8.24亿元人民币向母公司购煤矿资产

路透香港4月23日电---中国兖州煤业股份有限公司(1171.HK)(600188.SS)周一公布,向母公司兖矿集团收购北宿煤矿、杨村煤矿的所有资产和负债,总代价约8.24亿元人民币.

公司的声明称,北宿煤矿和杨村煤矿位于山东省兖州煤田兖矿集团所属的两座生产矿井,其中北宿煤矿于1976年建成投产,煤种主要为炼焦配煤和动力用煤.核定生产能力为约100万吨/年,剩余可采年限为12.46年.

至于杨村煤矿于1989年建成投产,煤种主要为炼焦配煤和动力用煤.核定生产能力为约115万吨/年,剩余可采年限为13.52年.

兖煤表示,资产转让将有利于增加本公司后备煤炭资源储备,提高本公司煤炭产量和盈利能力.

兖煤稍早公布,今年首季的净利按年下滑11.5%,至21.92亿元人民币.[ID:nSH0102307]

兖煤H股今天收低1.67%,报16.5港元.(完)

浏览兖州煤业其他新闻,请点选[1171.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)