〔中港个股〕兖州煤业斥资8.24亿元人民币向母公司购煤矿资产

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港4月23日电---中国兖州煤业股份有限公司(1171.HK)(600188.SS)周一公布,向母公司兖矿集团收购北宿煤矿、杨村煤矿的所有资产和负债,总代价约8.24亿元人民币.
公司的声明称,北宿煤矿和杨村煤矿位于山东省兖州煤田兖矿集团所属的两座生产矿井,其中北宿煤矿于1976年建成投产,煤种主要为炼焦配煤和动力用煤.核定生产能力为约100万吨/年,剩余可采年限为12.46年.
至于杨村煤矿于1989年建成投产,煤种主要为炼焦配煤和动力用煤.核定生产能力为约115万吨/年,剩余可采年限为13.52年.
兖煤表示,资产转让将有利于增加本公司后备煤炭资源储备,提高本公司煤炭产量和盈利能力.
兖煤稍早公布,今年首季的净利按年下滑11.5%,至21.92亿元人民币.[ID:nSH0102307]
兖煤H股今天收低1.67%,报16.5港元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。