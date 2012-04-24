《香港报摘》--经济日报4月24日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
* 要闻版头条:
--市场人士预料,外围市场以及中国政府"放水"(放宽流动性)时机欠明朗,加上周五期指结算,港股短线难以摆脱上落格局.
* 其他:
--市场消息称,东岳集团(0189.HK)发行可换股债券的计划须待主要股东完成配售旧股方可作实,惟售股股东傅军不接受以下限6.8港元定价,导致公司未能完成集资计划.
--港交所(0388.HK)股东会获逾95%股东投票支持以最高10%折让价增发10%新股的决议,令并购伦敦金属交易所(LME)的财务灵活性大增.
--海通证券(600837.SS)IPO的公开招股部分获得约1.7倍超额认购,共有3,500人入票认购.
--华电集团旗下的福新能源拟最快于今季在香港上市集资最多10亿美元,并已委任德银(DBKGn.DE)、花旗、中信证券(600030.SS)及瑞银安排承销.
--香港上海商业银行公布,去年度纯利17.98亿港元,按年上升5.7%;净息差收窄3个基点至1.72%.
--潍柴动力(2338.HK)(000338.SZ)受销售下跌拖累,今年首季纯利大减44.57%至10.25亿元人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。