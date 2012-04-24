《香港报摘》--经济日报4月24日

* 要闻版头条:

--市场人士预料,外围市场以及中国政府"放水"(放宽流动性)时机欠明朗,加上周五期指结算,港股短线难以摆脱上落格局.

* 其他:

--市场消息称,东岳集团(0189.HK)发行可换股债券的计划须待主要股东完成配售旧股方可作实,惟售股股东傅军不接受以下限6.8港元定价,导致公司未能完成集资计划.

--港交所(0388.HK)股东会获逾95%股东投票支持以最高10%折让价增发10%新股的决议,令并购伦敦金属交易所(LME)的财务灵活性大增.

--海通证券(600837.SS)IPO的公开招股部分获得约1.7倍超额认购,共有3,500人入票认购.

--华电集团旗下的福新能源拟最快于今季在香港上市集资最多10亿美元,并已委任德银(DBKGn.DE)、花旗、中信证券(600030.SS)及瑞银安排承销.

--香港上海商业银行公布,去年度纯利17.98亿港元,按年上升5.7%;净息差收窄3个基点至1.72%.

--潍柴动力(2338.HK)(000338.SZ)受销售下跌拖累,今年首季纯利大减44.57%至10.25亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

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