《香港报摘》--信报4月24日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
* 头版头条:
--欧债危机再度冲击全球金融市场,令欧美股市大幅下滑,今天亚洲股市将受波及,港股无可避免会再下试低位.
* 其他:
--香港政府委任港铁(0066.HK)前行政总裁周松岗以及范华达出任港交所(0388.HK)董事,新一届董事会将于今年首次开会,首要任务是由董事互选主席.
--法国巴黎证券以及中信证券国际调低港交所目标价,因近日港股成交金额减少,以及担心筹资收购伦敦金属交易所会对每股盈利造成摊薄.
--马来西亚铁矿企业Bukit Ibam计划于今年9月在香港上市集资1.5-2亿美元.
--国泰航空(0293.HK)行政总裁史乐山表示,今年经营环境比去年更为严峻,倘若情况持续恶化,将考虑进一步缩减和停飞部分班次.
--博士蛙(1698.HK)独立非执行董事及审核委员会成员李德泰因对家庭责任承担增加,已向董事会请辞,即日生效.
--新秀丽(1910.HK)首季销售按年增长15.1%,至4.03亿美元;其中亚洲区销售按年升26%,至1.57亿美元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。