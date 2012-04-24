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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 08:24 BJT

《香港报摘》--信报4月24日

* 头版头条:

--欧债危机再度冲击全球金融市场,令欧美股市大幅下滑,今天亚洲股市将受波及,港股无可避免会再下试低位.

* 其他:

--香港政府委任港铁(0066.HK)前行政总裁周松岗以及范华达出任港交所(0388.HK)董事,新一届董事会将于今年首次开会,首要任务是由董事互选主席.

--法国巴黎证券以及中信证券国际调低港交所目标价,因近日港股成交金额减少,以及担心筹资收购伦敦金属交易所会对每股盈利造成摊薄.

--马来西亚铁矿企业Bukit Ibam计划于今年9月在香港上市集资1.5-2亿美元.

--国泰航空(0293.HK)行政总裁史乐山表示,今年经营环境比去年更为严峻,倘若情况持续恶化,将考虑进一步缩减和停飞部分班次.

--博士蛙(1698.HK)独立非执行董事及审核委员会成员李德泰因对家庭责任承担增加,已向董事会请辞,即日生效.

--新秀丽(1910.HK)首季销售按年增长15.1%,至4.03亿美元;其中亚洲区销售按年升26%,至1.57亿美元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍

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