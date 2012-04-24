〔港报社评〕新房策要全面,置安心非关键--经济日报4月24日

香港特首曾荫权昨指“置安心计划”不变,惟此政策效益甚低,势难持续.候任特首梁振英没叫停计划,相信因他未解决未来公屋、居屋和私楼比例,如何增土地及让公众信任长远房屋规划等问题.梁振英制定房策,须迎难而上.外界不少声音质疑“置安心计划”应叫停,曾荫权昨强调计划不变.当日港府推置安心,是在不愿复建居屋下应付民怨的产物,现既已决定复建居屋,置安心已非必要,况且置安心涉及不少争议安排,又与居屋架床叠屋,相信梁振英并不会多建,此令只得一、两期的置安心行政成本高,故叫停并不足惜.

然而,梁振英并非像叫停私院“双非”配额般,出言叫停置安心,相信主因之一是尚未有通盘房策回应市民住屋需求,叫停置安心后又如何.梁振英要订全面房策,须解决三大核心问题.

其一,如何规划未来公屋、居屋和私楼兴建比例.其二,如何增加土地供应.但涉保育与规划问题,争议甚大.如何化解反对声音,尽快释出土地,考验梁振英政治意志与手腕.其三,长远房屋政策如何获公众信任.只有切实可行计划,才能取信于民,令市民愿意等待.

梁振英在特首选举时获高民望,一大关键是市民期望他能扭转现政府不当的土地与房屋政策,置安心只是个中一个小问题,公众需要的是梁振英拿出一个具说服力、具远见、可落实可行的房屋政策,公众才愿意继续支持梁振英稳中求变. (A10)