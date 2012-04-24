《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--4月24日

路透香港4月24日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7605港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周一收低102.09点,或0.78%,报12,927.17点.受累于欧洲政治动荡和沃尔玛股价重挫.[ID:nSB1505556] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 205.090 -1.38 29673 15.916 -0.52 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.910 -4.34 51239 3.697 -0.62 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 54.080 -3.43 381333 83.938 -1.02 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 39.760 -2.76 138961 20.570 -0.63 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 143.360 -1.93 56455 11.125 -0.67 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 104.750 -2.32 100704 8.129 -0.13 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 44.130 -1.25 301650 68.494 0.43 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 52.820 -1.66 26598 4.099 -0.51 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 16.530 -2.82 295586 12.828 -0.71 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 20.940 -3.94 63664 16.250 -1.51 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 22.550 -3.76 31232 4.375 -0.11 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 21.030 -2.77 14820 3.264 -1.09 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 14.670 -1.01 9532 1.138 -50.29 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.380 -5.56 182357 0.369 -4.05 (完) --整理 雷美珍