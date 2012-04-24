《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--4月24日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透香港4月24日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7605港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周一收低102.09点,或0.78%,报12,927.17点.受累于欧洲政治动荡和沃尔玛股价重挫.[ID:nSB1505556] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 205.090 -1.38 29673 15.916 -0.52 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.910 -4.34 51239 3.697 -0.62 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 54.080 -3.43 381333 83.938 -1.02 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 39.760 -2.76 138961 20.570 -0.63 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 143.360 -1.93 56455 11.125 -0.67 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 104.750 -2.32 100704 8.129 -0.13 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.130 -1.25 301650 68.494 0.43 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 52.820 -1.66 26598 4.099 -0.51 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.530 -2.82 295586 12.828 -0.71 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 20.940 -3.94 63664 16.250 -1.51 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 22.550 -3.76 31232 4.375 -0.11 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.030 -2.77 14820 3.264 -1.09 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 14.670 -1.01 9532 1.138 -50.29 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.380 -5.56 182357 0.369 -4.05 (完) --整理 雷美珍
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。