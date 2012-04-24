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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 08:38 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--4月24日

路透香港4月24日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7605港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周一收低102.09点,或0.78%,报12,927.17点.受累于欧洲政治动荡和沃尔玛股价重挫.[ID:nSB1505556]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  205.090   -1.38      29673            15.916      -0.52
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.910   -4.34      51239             3.697      -0.62
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   54.080   -3.43     381333            83.938      -1.02
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   39.760   -2.76     138961            20.570      -0.63
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  143.360   -1.93      56455            11.125      -0.67
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  104.750   -2.32     100704             8.129      -0.13
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.130   -1.25     301650            68.494       0.43
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   52.820   -1.66      26598             4.099      -0.51
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.530   -2.82     295586            12.828      -0.71
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   20.940   -3.94      63664            16.250      -1.51
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   22.550   -3.76      31232             4.375      -0.11
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.030   -2.77      14820             3.264      -1.09
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   14.670   -1.01       9532             1.138     -50.29
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.380   -5.56     182357             0.369      -4.05 (完)

  --整理 雷美珍

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