《香港报摘》--其他报纸重要消息4月24日

* 明报:

--香港上海商业银行称,其持股3%的上海银行上市计划只是于初步阶段,而该行将会继续持有上海银行的股份.

--利福国际(1212.HK)由年初至今的营业收入按年增幅有所放缓,与香港整体零售业同步.

* 星岛日报:

--香港商务及经济发展局局长苏锦梁表示,政府明年将拨1,550万港元予旅游发展局推广邮轮旅游.

* 苹果日报:

--361度(1361.HK)今年首季同店销售增长6.9%,预计未来同店销售增长会维持约5%的水平.

* 东方日报:

--星展银行香港董事总经理王洁凤称,今年初本港人民币存款量下降,或与资金流入内地或转回港元等外币有关,而该行在2月份的港元存款亦录得升幅.

* 大公报:

--国际货币基金(IMF)香港分处代表Andre Meier认为,虽然香港楼市的成交量以及楼价呈现复苏迹象,但目前并无过热.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 丁淑琴

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