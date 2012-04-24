《香港报摘》--其他报纸重要消息4月24日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
* 明报:
--香港上海商业银行称,其持股3%的上海银行上市计划只是于初步阶段,而该行将会继续持有上海银行的股份.
--利福国际(1212.HK)由年初至今的营业收入按年增幅有所放缓,与香港整体零售业同步.
* 星岛日报:
--香港商务及经济发展局局长苏锦梁表示,政府明年将拨1,550万港元予旅游发展局推广邮轮旅游.
* 苹果日报:
--361度(1361.HK)今年首季同店销售增长6.9%,预计未来同店销售增长会维持约5%的水平.
* 东方日报:
--星展银行香港董事总经理王洁凤称,今年初本港人民币存款量下降,或与资金流入内地或转回港元等外币有关,而该行在2月份的港元存款亦录得升幅.
* 大公报:
--国际货币基金(IMF)香港分处代表Andre Meier认为,虽然香港楼市的成交量以及楼价呈现复苏迹象,但目前并无过热.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 丁淑琴
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。