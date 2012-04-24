〔港报社评〕欧酝酿变天,市场又抽筋--星岛日报4月24日

法国总统第一轮选举结果隐含“变天”可能,统计数据又显示欧罗区制造业进一步萎缩,区内经济火车头,德国的制造业采购经理人指数(PMI)初值缩至33个月低位.法德主要股市指数应声下挫逾2%,港股受拖累.事件反映欧罗区的政经困局,将会随着下月的多国选举令市场波谲云诡.国际货币基金组织日前在华盛顿开会,获得多国承诺注资共4,300亿美元,为纾缓欧洲国债危机提供大量“吊命盐水”,始终流于治标.治本之道主要还是靠刺激经济增长,增加国库收入来减轻债务负担.可是,现实中重债国推行的减赤措施,却出现背道而驰的后果,不断涌现新的政经危机.国基会总裁拉加德不得不承认“和缓复苏的春风”正受到“天边乌云”威胁.

经济方面,重灾区希腊陷入削赤导致经济萎缩、反过来要进一步削赤的恶性循环.其他债务较重的国家面对同样的困境,西班牙政府最近即表示难以达到削赤目标,债息顿时上涨,借贷成本高涨,减债困难.最新发展是,拥有AAA主权评级的荷兰,因政党就明年预算案削赤的谈判破裂,就任不足两年的总理请辞,由此启动的大选,势必成为测试国民对削赤措施支持度的公投.

民心求变,成为欧罗区多国政府面对的共同问题.这次法国社会党总统候选人奥朗德,就以“现在就要变”的口号,鼓吹政府应慷慨救经济,在投票率高逾80%的第一轮选举中,轻微领先执政的萨尔科齐,待两星期后两人决定最终胜负.另一方面,有投资者认为,无论候选人叫甚么口号,一旦执政,仍然会屈服于债务市场的威力.万一奥朗德上台,由于法国国债有近六成是由外国投资者持有,今明两年法国要债冚债,都有相当于国民生产总值一成的债项,要靠外国投资者承接,奥朗德不能不考虑大规模举债推高债息的后果.

欧罗区历经危机,市场气氛时张时弛,只要市场一天未能看到区内脱困的曙光,这种过一阵子便”抽筋”一次的日子,还会持续下去.(A04)