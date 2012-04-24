〔港报社评〕上市保荐人负刑责使,新股重量更重质--明报4月24日

近年,新股和半新股出事率持续上升,部分上市公司的质素大受质疑.日前,证监会公布3年前洪良国际(0946)上市仅3个月即被勒令停牌事件的调查结果和处分情况,事态显示保荐人兆丰资本完全不合格,尽职审查形同儿戏.事态说明新股质素良莠不齐已非个别事件,反映保荐人质素和上市审查机制出了问题,港府必须从速堵塞漏洞,考虑实施保荐人须负刑责等措施,恢复投资者对香港集资地位的信心.

由于新股和半新股问题多多,投资者无从判别哪些是真正优质新股,大多基金经理坦言已经“怕怕”,不会沾手新股,因此,近期新股上市近乎停顿.香港股市主要靠中国企业来港,而大型国企绝大多数已经上市了,现在要靠中小型等民企来港集资,维持市场发展,它们的帐目较国企更复杂兼欠透明度,倚赖上市科、上市委员会核实资料,不切实际,因为总不能派一队人进驻公司审查,所以,保荐人的角色和责任极其重要,去年中的民企爆煲潮和今年民企半新股事故频生,主要是保荐人未尽职审查的结果.洪良国际事件已经说明这一点.

港交所和证监会固然要研究如何强化上市审批机制,许多业内人士认为,最有效做法是保荐人负上刑事责任,美国也有类似规定.监于香港要面对和处理的上市情况已经不同,港府要尽快重建投资者对民企新股的信心,保荐人若被定性为不可信,则香港上市集资地位固然大受影响,保荐人的生意也不会好.所以,保荐人接受严格规管,才可以达至各方皆赢的效果. (A03)